2019-12-18T11:22:02+03:00
Общество

«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех

Федеральная акция к Новому году до 20 января 2020 года
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В федеральной акции «Спасибо! Подарков хватит на всех!» задействовано более 15 крупных партнёров программы, каждый из которых приготовил участникам множество предложений: клиенты могут получить повышенные бонусы СПАСИБО за покупки, а также скидки на товары и специальные предложения.

В рамках акции, за покупки можно вернуть до 100% стоимости бонусами СПАСИБО, а также обменять бонусы на промо-код со скидкой или купон на специальные призы и подарки от магазинов-партнёров. Вариантов подарков много: это и ювелирные украшения, туры, техника и электроника, подписка на онлайн-кинотеатры, одежда и обувь, велосипеды и многое другое.

Подробнее об Акции можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» ПАО Сбербанк:

«Новогодние акции всегда популярны как среди участников, так и среди партнёров. Мы тщательно продумываем все предложения и условия, чтобы они действительно были выгодны клиентам программы лояльности. Ведь получать подарки и дарить их – это всегда приятно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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