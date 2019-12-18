СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-18T10:53:35+03:00

Спортсменки из Орла завоевали призовые места на Кубке России по Киокусинай Кан. фото: vk.com/kyokushinkaiorel

В соревнованиях участвовали более 300 бойцов

Изменить размер текста: A A

С 14 по 15 декабря в Краснодаре проходили соревнования на Кубок России среди мужчин и женщин и Открытые краевые соревнования по Киокусинай Кан.

В спортивных боях на площадке во Дворце Спорта "ДИНАМО" участвовали более 300 бойцов из 28 регионов России. Орел представили Александра Федотова и Карина Черкесова.

В родной город девушки вернулись с победой – Александра завоевала серебро, а Карина удостоилась бронзовой медали.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU