Спортсменки из Орла завоевали призовые места на Кубке России по Киокусинай Кан
С 14 по 15 декабря в Краснодаре проходили соревнования на Кубок России среди мужчин и женщин и Открытые краевые соревнования по Киокусинай Кан.
В спортивных боях на площадке во Дворце Спорта "ДИНАМО" участвовали более 300 бойцов из 28 регионов России. Орел представили Александра Федотова и Карина Черкесова.
В родной город девушки вернулись с победой – Александра завоевала серебро, а Карина удостоилась бронзовой медали.
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ИСТОЧНИК KP.RU