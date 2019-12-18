Власти Орла перейдут в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-18T10:20:32+03:00

Во время новогодних праздников в городе будет действовать режим повышенной готовности Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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На период новогодних праздников Орел перейдет в режим повышенной готовности. На чеку будут не только экстренные службы и правоохранительный органы, но и чиновники.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на круглосуточной связи с Единой дежурно-диспетчерской службой Орла ответственные лица будут находиться с 18.00 31 декабря 2019 года до 9.00 1 января 2020 года.

Руководству города будут сообщать о сбоях, авариях, террористических или экстремистких угрозах, если таковые возникнут.

Жителям же в случае опасной, чрезвычайной или подозрительной ситуации стоит звонить по телефону 112 либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по номерам 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.

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ИСТОЧНИК KP.RU