В орловской глубинке полностью сгорел дом

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-18T10:18:36+03:00

Происшествие произошло в одной из деревень Болховского района

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Вчера днем, 17 декабря, в поселке Кузнецовский (Болховский район) полностью сгорел один из домов. К счастью, никто не пострадал. Здание оказалось заброшенным.

- Сообщение о возгорании поступило в 16:14. В результате дом выгорел изнутри по всей площади – 56 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали на различные происшествия восемь раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU