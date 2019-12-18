В орловской глубинке полностью сгорел дом
Вчера днем, 17 декабря, в поселке Кузнецовский (Болховский район) полностью сгорел один из домов. К счастью, никто не пострадал. Здание оказалось заброшенным.
- Сообщение о возгорании поступило в 16:14. В результате дом выгорел изнутри по всей площади – 56 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Отметим, за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали на различные происшествия восемь раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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