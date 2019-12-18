В Орле водитель иномарки сшиб дверью пожилую велосипедистку

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-18T10:11:58+03:00

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Поездка по Орлу обернулась травмами для пожилой велосипедистки. Женщину сшиб дверью своего автомобиля водитель иномарки.

Все случилось на Карачевской улице. Около шести часов вечера вторника, 17 декабря, 54-летняя женщина ехала на двухколесном транспорте по своим делам со стороны 2-1 Посадской. В районе дома №56, на обочине, припарковалась иномарка "КИА". Водитель стал открывать дверь и не убедился, что это безопасно. Велосипед и дверь "встретились".

- В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU