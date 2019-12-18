В Орле водитель иномарки сшиб дверью пожилую велосипедистку
Поездка по Орлу обернулась травмами для пожилой велосипедистки. Женщину сшиб дверью своего автомобиля водитель иномарки.
Все случилось на Карачевской улице. Около шести часов вечера вторника, 17 декабря, 54-летняя женщина ехала на двухколесном транспорте по своим делам со стороны 2-1 Посадской. В районе дома №56, на обочине, припарковалась иномарка "КИА". Водитель стал открывать дверь и не убедился, что это безопасно. Велосипед и дверь "встретились".
- В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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