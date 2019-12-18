В Орле задержали двух иностранцев, распространявших героин
В Орле задержали двух иностранцев, распространявших героин. Молодые люди делали закладки в городе и были пойманы с поличным.
Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД обнаружили при них 22 грамма неизвестного вещества. После проведения экспертизы данные подтвердились, это оказался героин.
- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Сейчас им избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU