СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-18T10:01:02+03:00

В Орле задержали двух иностранцев, распространявших героин Фото: Архив "КП"

Молодые люди делали закладки в городе

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В Орле задержали двух иностранцев, распространявших героин. Молодые люди делали закладки в городе и были пойманы с поличным.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД обнаружили при них 22 грамма неизвестного вещества. После проведения экспертизы данные подтвердились, это оказался героин.

- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Сейчас им избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU