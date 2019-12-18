2019-12-18T09:52:02+03:00
Экономика

Глава Орловщины обсудил развитие АПК региона с Министром сельского хозяйства

Андрей Клычков встретился с Дмитрием Патрушевым в Москве
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Минсельхоза РФФото: пресс-служба Минсельхоза РФ
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым в столице. Во время рабочей встречи, которая состоялась 17 декабря, велось обсуждение потенциала развития агро-промышленного комплекса Орловщины.

Андрей Клычков рассказал, что регион наращивает объемы сельхозпроизводства: отмечен рост в мясном животноводстве, переработано больше зерна, чем в прошлом году.

- Стороны обсудили текущее состояние АПК региона, а также перспективы развития экспорта сельхозпродукции и продовольствия. На 10 декабря внешние поставки сельхозпродукции и продовольствия из Орловской области составили 74,7 млн долларов. Основную долю экспорта в третьи страны обеспечила торговля пшеницей (40,8%), рапсовым (27,8%) и подсолнечным маслом (7,8%), - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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