2019-12-17T17:22:30+03:00
Общество

Где в Орле можно запускать фейерверки

Всего в городе шесть площадок, где официально разрешено устроить салют
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В администрации Орла определились с местами для запуска фейерверков. Горожанам на выбор в канун новогодних праздников предлагают шесть площадок в разных районах облцентра.

В Заводском фейерверки официально можно запускать в парке Разрадском (он же Козий парк), на улице Емлютина (автодром), а также на Кромской, 12 (разворотное кольцо).

В Железнодорожном районе салюты разрешено пускать на набережной Дубровинского, 94 (берег Оки).

В Советском - парк Победы (со стороны ул. Зои Космодемьянской).

В Северном площадкой выбрано Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией района).

При этом в мэрии орловцам напоминают, что безопаснее оценить салюты городские: в новогоднюю ночь фейерверк будет запущен от КДЦ "Металлург" в 1.30 и на площади Ленина в 2.00 1 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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