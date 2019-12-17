Где в Орле можно запускать фейерверки
В администрации Орла определились с местами для запуска фейерверков. Горожанам на выбор в канун новогодних праздников предлагают шесть площадок в разных районах облцентра.
В Заводском фейерверки официально можно запускать в парке Разрадском (он же Козий парк), на улице Емлютина (автодром), а также на Кромской, 12 (разворотное кольцо).
В Железнодорожном районе салюты разрешено пускать на набережной Дубровинского, 94 (берег Оки).
В Советском - парк Победы (со стороны ул. Зои Космодемьянской).
В Северном площадкой выбрано Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией района).
При этом в мэрии орловцам напоминают, что безопаснее оценить салюты городские: в новогоднюю ночь фейерверк будет запущен от КДЦ "Металлург" в 1.30 и на площади Ленина в 2.00 1 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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