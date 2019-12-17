Орловец пытался застрелить родственницу своей бывшей жены

17 Дек. 17:03 2019-12-17T17:11:32+03:00

Жертва увернулась от дроби, а стрелку светит срок за покушение на убийство

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В Орловском районе местного жителя задержали за покушение на убийство. 41-летний мужчина пытался застрелить родственницу своей бывшей жены.

Все произошло на минувших выходных. Между орловцем и женщиной возник конфликт, который решить мужчина решил с помощью радикального метода: выстрелил в оппонентку из охотничьего ружья. Жертва увернулась, дробь в нее не попала.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Орловского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас орловца заключили под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU