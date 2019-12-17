Офицер орловского СОБРа стал лучшим пауэрлифтером в регионе
Несколько дней назад в Ливнах прошел открытый Чемпионат по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, посвященный 78-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Участие в нем приняли представители спортивных объединений и региональных силовых структур. Результаты спортсменов оценивались как в личном, так и в командном зачетах. Атлетам предстояло выполнить традиционный комплекс упражнений: приседания со штангой, жим лежа и становую тягу.
Лучшим в своей весовой категории оказался офицер СОБРа.
- Со слов правоохранителя, одержать победу ему помогли ежедневные тренировки и нацеленность на успех, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
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ИСТОЧНИК KP.RU