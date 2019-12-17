Маленьких орловцев приглашают увидеть «Снежную Королеву»
В воскресенье, 15 декабря, на сцене орловского кукольного театра состоялась премьера волшебный спектакль «Снежная Королева». Известная каждому ребенку сказка Ганса Христиана Андерсена получила новое звучание в трактовке режиссера-постановщика Олега Русова.
Герда отправляется в удивительное путешествиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Автор пьесы специально переработал известный сюжет для кукольного театра. Сцена превратилась в удивительный мир, полный приключений. Маленькие зрители вместе с отважной Гердой отправились в путешествие, чтобы спасти Кая, но злая волшебница уже готова наслать свои чары. Справится ли хрупкая девочка со Снежной Королевой? И кого встретит она на своем пути? Ответы ждут малышей в театре.
В праздники на сцене орловского театра кукол покажут спектакль "Снежная королева"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Увидеть сказку и новогоднюю интермедию можно будет уже 21 и 22 декабря. Также для маленьких зрителей перед Новым годом покажут спектакль «Корзина с фиалками» (29-31 декабря).
На каникулах праздник в театре кукол ждет орловцев со 2 января. Спешите приобрести билеты!
КОГДА? ГДЕ?
С 15 декабря
Ул. Советская, 29
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ИСТОЧНИК KP.RU
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