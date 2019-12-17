2019-12-17T16:33:49+03:00
Звезды

Маленьких орловцев приглашают увидеть «Снежную Королеву»

Волшебный спектакль подготовил кукольный театр
Наталья Меркулова
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Маленьких орловцев приглашают увидеть «Снежную Королеву»Маленьких орловцев приглашают увидеть «Снежную Королеву»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 15 декабря, на сцене орловского кукольного театра состоялась премьера волшебный спектакль «Снежная Королева». Известная каждому ребенку сказка Ганса Христиана Андерсена получила новое звучание в трактовке режиссера-постановщика Олега Русова.

Герда отправляется в удивительное путешествие Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Герда отправляется в удивительное путешествиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Автор пьесы специально переработал известный сюжет для кукольного театра. Сцена превратилась в удивительный мир, полный приключений. Маленькие зрители вместе с отважной Гердой отправились в путешествие, чтобы спасти Кая, но злая волшебница уже готова наслать свои чары. Справится ли хрупкая девочка со Снежной Королевой? И кого встретит она на своем пути? Ответы ждут малышей в театре.

В праздники на сцене орловского театра кукол покажут спектакль "Снежная королева" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В праздники на сцене орловского театра кукол покажут спектакль "Снежная королева"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Увидеть сказку и новогоднюю интермедию можно будет уже 21 и 22 декабря. Также для маленьких зрителей перед Новым годом покажут спектакль «Корзина с фиалками» (29-31 декабря).

На каникулах праздник в театре кукол ждет орловцев со 2 января. Спешите приобрести билеты!

КОГДА? ГДЕ?

С 15 декабря

Ул. Советская, 29

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ИСТОЧНИК KP.RU

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