Орловца обвинили в разработке плана убийства людей в общественном месте

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-17T13:28:07+03:00

Мужчину уже задержали и приговорили к двум месяцем заключения под стражей

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В Орле задержали молодого человека, которого подозревают в разработке плана убийства людей в общественном месте. На время следствия его заключили под стражу на два месяца.

Согласно материалам дела, представленного в Заводском районном суде, мужчина приобрел огнестрельное полуавтоматическое ружье, патроны и изготовил «Коктейль Молотова», чтобы устроить убийство неопределенного числа людей. Он даже начал тренироваться в тактической стрельбе и перемещении по местности, чтобы осуществить свой план, однако сотрудники правоохранительных органов успели его задержать.

Следователи попросили суд заключить подозреваемого в СИЗО, чтобы тот не мог скрыться или оказывать давление на свидетелей.

- Суд учел, что обвиняемый не работает, не имеет постоянного источника дохода, находясь на свободе, может скрыться. Указанные обстоятельства суд признал исключительными и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU