Орловца обвинили в разработке плана убийства людей в общественном месте
В Орле задержали молодого человека, которого подозревают в разработке плана убийства людей в общественном месте. На время следствия его заключили под стражу на два месяца.
Согласно материалам дела, представленного в Заводском районном суде, мужчина приобрел огнестрельное полуавтоматическое ружье, патроны и изготовил «Коктейль Молотова», чтобы устроить убийство неопределенного числа людей. Он даже начал тренироваться в тактической стрельбе и перемещении по местности, чтобы осуществить свой план, однако сотрудники правоохранительных органов успели его задержать.
Следователи попросили суд заключить подозреваемого в СИЗО, чтобы тот не мог скрыться или оказывать давление на свидетелей.
- Суд учел, что обвиняемый не работает, не имеет постоянного источника дохода, находясь на свободе, может скрыться. Указанные обстоятельства суд признал исключительными и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU