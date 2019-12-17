2019-12-17T12:52:03+03:00
Общество

Орловская школа, в которой учатся 25 детей, получит 2,4 млн рублей

Средства пойдут на текущий ремонт кровли
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловская школа получит 2,4 млн рублей. Фото: сайт troitskaya-shkola.edu.ru/Орловская школа получит 2,4 млн рублей. Фото: сайт troitskaya-shkola.edu.ru/
Изменить размер текста:

Губернатор Андрей Клычков распорядился выделить из резервного фонда школе в селе Троицкое (Орловский район) 2 миллиона 400 тысяч рублей на ремонт кровли. Такое решение он принял после того, когда лично побывал в ней этой осенью.

Педагогический коллектив обратился к главе региона с просьбой помочь, так как средств на строительные работы у школы не было. Сейчас в ней учатся всего 25 ребят.

- Отметим, учебные кабинеты и классы школы оснащены всем необходимым оборудованием, а ее территория благоустроена, озеленена, разбиты цветники, имеется школьный сад и учебно-опытный участок, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Орле можно запускать фейерверки
Орловец пытался застрелить родственницу своей бывшей жены
Офицер орловского СОБРа стал лучшим пауэрлифтером в регионе
Маленьких орловцев приглашают увидеть «Снежную Королеву»
Вид сверху: как изменился Детский парк Орла
Орловца обвинили в разработке плана убийства людей в общественном месте
Орловская школа, в которой учатся 25 детей, получит 2,4 млн рублей
В Орле продавец украла у клиентки смартфон и сразу уволилась
В Орле из горящей квартиры спасли пенсионера
«Росатом» проверит готовность орловских МУПов к активизации работы
Два человека пострадали после опрокидывания «ВАЗа» в Орловской области
Эльвира Чельтер: «Если есть мечта, желание и силы ее воплощать, то нужно открывать свой бизнес»
Сотни человек в Орле остались без газа из-за аварии
Андрей Клычков показал, как в идеале должен выглядеть новогодний Орел
В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами иномарки
Пособия на детей в Орловской области проиндексируют в 2020 году
В Мценске работник предприятия получил серьезные ожоги расплавленным шлаком
Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
В Орле сотрудника УФСИН поймали на взятке
Двое орловцев украли гараж и две машины и сдали их на металл
Новогодняя ярмарка в Орле откроется 20 декабря
При пожаре в Советском районе Орла погиб мужчина
Огни на главной елке Орла зажгутся в грядущую субботу
Орловские студенты приняли участие в акции «Закрась рекламу смерти»