Орловская школа, в которой учатся 25 детей, получит 2,4 млн рублей
Губернатор Андрей Клычков распорядился выделить из резервного фонда школе в селе Троицкое (Орловский район) 2 миллиона 400 тысяч рублей на ремонт кровли. Такое решение он принял после того, когда лично побывал в ней этой осенью.
Педагогический коллектив обратился к главе региона с просьбой помочь, так как средств на строительные работы у школы не было. Сейчас в ней учатся всего 25 ребят.
- Отметим, учебные кабинеты и классы школы оснащены всем необходимым оборудованием, а ее территория благоустроена, озеленена, разбиты цветники, имеется школьный сад и учебно-опытный участок, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU