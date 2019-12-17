Орловская школа, в которой учатся 25 детей, получит 2,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-17T12:52:03+03:00

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Губернатор Андрей Клычков распорядился выделить из резервного фонда школе в селе Троицкое (Орловский район) 2 миллиона 400 тысяч рублей на ремонт кровли. Такое решение он принял после того, когда лично побывал в ней этой осенью.

Педагогический коллектив обратился к главе региона с просьбой помочь, так как средств на строительные работы у школы не было. Сейчас в ней учатся всего 25 ребят.

- Отметим, учебные кабинеты и классы школы оснащены всем необходимым оборудованием, а ее территория благоустроена, озеленена, разбиты цветники, имеется школьный сад и учебно-опытный участок, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU