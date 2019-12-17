В Орле продавец украла у клиентки смартфон и сразу уволилась
Орловчанка заглянула в один из магазинов на улице Михалицына, чтобы купить новую обувь, а в итоге осталась без дорогого гаджета. Как выяснилось, к пропаже причастна 27-летняя девушка-продавец.
Она не растерялась, когда заметила, что посетительница положила телефон на сидение во время примерки и забыла о нем. Вместо того, чтобы отдать клиентке пропажу, она решила забрать его себе, а заодно и сразу уволиться.
Задержать воришку по «горячим следам» полицейским не удалось. Однако через некоторое время оперативники все же выяснили, где живет бывший продавец.
- В настоящее время девушка допрошена в качестве подозреваемой и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU