В Орле продавец украла у клиентки смартфон и сразу уволилась

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-17T12:34:52+03:00

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Орловчанка заглянула в один из магазинов на улице Михалицына, чтобы купить новую обувь, а в итоге осталась без дорогого гаджета. Как выяснилось, к пропаже причастна 27-летняя девушка-продавец.

Она не растерялась, когда заметила, что посетительница положила телефон на сидение во время примерки и забыла о нем. Вместо того, чтобы отдать клиентке пропажу, она решила забрать его себе, а заодно и сразу уволиться.

Задержать воришку по «горячим следам» полицейским не удалось. Однако через некоторое время оперативники все же выяснили, где живет бывший продавец.

- В настоящее время девушка допрошена в качестве подозреваемой и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU