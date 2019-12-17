2019-12-17T11:45:44+03:00
Общество

«Росатом» проверит готовность орловских МУПов к активизации работы

Делегация госкорпорации приедет в областной центр сегодня
Наталья Меркулова
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«Росатом» проверит готовность орловских МУПов к активизации работы«Росатом» проверит готовность орловских МУПов к активизации работыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С 17 по 18 декабря в Орле будет проходить деловая встреча представителей госкорпарации «Росатома», руководителей муниципальных предприятий и городских властей. В центре внимания экспертов окажется реализация проекта «Эффективный регион».

Напомним, в начале ноября «Росатом» уже оценил состояние МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и «Орелводоканала». Тогда было запланировано внедрение системы электронного документооборота, оптимизация процесса ликвидации аварий на объектах ЖКХ и ряд других процедур, позволяющих активизировать работу предприятий.

Теперь делегации специалистов предстоит обсудить конкретную программу действий и оценить готовность МУПов к новому формату.

- 18 декабря будет посвящено стратегической сессии. Коллегиальное обсуждение поможет выявить проблемное поле, определить перечень проблем, которые имеют первоочередное значение для жителей Орла, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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