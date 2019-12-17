СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-17T11:14:43+03:00

Два человека пострадали после опрокидывания «ВАЗа» в Орловской области. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В понедельник, 16 декабря, в Залегощенском районе в ДТП пострадали два человека. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и съехал в кювет.

Происшествие случилось ночью в 23:15 на автодороге "Орел - Ефремов" в районе 49 км. «ВАЗ 2106» опрокинулся на бок. На место выехали сотрудники Госавтоинпекции, МЧС и медики.

- В результате ДТП 38-летний водитель и его 28-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU