Эльвира Чельтер: «Если есть мечта, желание и силы ее воплощать, то нужно открывать свой бизнес»
Эльвира Чельтер - сооснователь бренда одежды и сувенирной текстильной продукции CHELTER’S
Эльвира Чельтер: Благодаря господдержке у меня появилась возможность представлять свою продукцию на российских и международных выставках.
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Получив высшее образование и поработав заместителем директора по логистике в крупной компании, Эльвира ушла в декрет, после которого прошла дополнительное обучение в орловском вузе по президентской программе подготовки управленческих кадров.
ИСТОЧНИК KP.RU