2019-12-17T10:30:51+03:00
Общество

Эльвира Чельтер: «Если есть мечта, желание и силы ее воплощать, то нужно открывать свой бизнес»

Эльвира Чельтер - сооснователь бренда одежды и сувенирной текстильной продукции CHELTER’S
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Эльвира Чельтер: Благодаря господдержке у меня появилась возможность представлять свою продукцию на российских и международных выставках.Эльвира Чельтер: Благодаря господдержке у меня появилась возможность представлять свою продукцию на российских и международных выставках.
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Получив высшее образование и поработав заместителем директора по логистике в крупной компании, Эльвира ушла в декрет, после которого прошла дополнительное обучение в орловском вузе по президентской программе подготовки управленческих кадров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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