Эльвира Чельтер: «Если есть мечта, желание и силы ее воплощать, то нужно открывать свой бизнес»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-17T10:30:51+03:00

Эльвира Чельтер: Благодаря господдержке у меня появилась возможность представлять свою продукцию на российских и международных выставках.

Изменить размер текста: A A

Получив высшее образование и поработав заместителем директора по логистике в крупной компании, Эльвира ушла в декрет, после которого прошла дополнительное обучение в орловском вузе по президентской программе подготовки управленческих кадров.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU