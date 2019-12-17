Андрей Клычков показал, как в идеале должен выглядеть новогодний Орел
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился в социальных сетях визуализацией праздничных улиц областного центра. Глава региона показал, каким в идеале будет новогодний город.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
- Вместе с нашим социально ответственным бизнесом, учитывая пожелания граждан, мы постарались также волшебно преобразить город. Создать ощущение настоящего праздника. Сделать Новогодние каникулы яркими и незабываемыми. И я благодарю всех, кто не остался равнодушным и внёс свой вклад в украшение областной столицы, - написал Андрей Евгеньевич на своей страничке Вконтакте.
Каток. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
Губернатор пригласил горожан и гостей Орла на открытие череды новогодних событий (когда стартуют праздничные мероприятия - читайте здесь). Он отметил, что центром притяжения станет площадь: помимо ели, ярмарочных домиков и катка здесь появился аттракцион-карусель.
И радостные горожане на визуализации тоже есть. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
Орловцы в комментариях отметили, что для праздничного настроения не хватает только снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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