2019-12-17T10:14:21+03:00
Общество

Андрей Клычков показал, как в идеале должен выглядеть новогодний Орел

Губернатор поделился визуализацией улиц праздничного города
Ольга СУПОНЕВА
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Визуализация новогодней площади. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialВизуализация новогодней площади. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился в социальных сетях визуализацией праздничных улиц областного центра. Глава региона показал, каким в идеале будет новогодний город.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

- Вместе с нашим социально ответственным бизнесом, учитывая пожелания граждан, мы постарались также волшебно преобразить город. Создать ощущение настоящего праздника. Сделать Новогодние каникулы яркими и незабываемыми. И я благодарю всех, кто не остался равнодушным и внёс свой вклад в украшение областной столицы, - написал Андрей Евгеньевич на своей страничке Вконтакте.

Каток. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Каток. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

Губернатор пригласил горожан и гостей Орла на открытие череды новогодних событий (когда стартуют праздничные мероприятия - читайте здесь). Он отметил, что центром притяжения станет площадь: помимо ели, ярмарочных домиков и катка здесь появился аттракцион-карусель.

И радостные горожане на визуализации тоже есть. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

И радостные горожане на визуализации тоже есть. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

Орловцы в комментариях отметили, что для праздничного настроения не хватает только снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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