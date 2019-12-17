Пособия на детей в Орловской области проиндексируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-17T08:22:04+03:00

Пособия на детей проиндексируют в Орловской области в 2020 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 1 января на каждого малыша выделят от 285 до 714 рублей

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В 2020 году в Орловской области будет проиндексирован размер выплат, пособий и компенсаций на детей. С 1 января ежемесячное пособие на каждого малыша составит от 285 рублей 63 копеек.

Если ребенка растит мать-одиночка, то пособие на первого ребенка достигнет – 571 рублей 26 копеек, на второго и последующих −714 рублей 8 копеек. Дети, чьи родители проходят военную службу по призыву, ежемесячно будут получать 428 рублей 45 копеек.

Индексация коснется также пособий по многодетности. Так в 2020 году размер ежемесячного пособия многодетной семье составит 499 рублей 83 копеек. Единовременное пособие при рождении третьего ребенка составит 21 тысяча 421рубль 64 копейки, при рождении четвертого и последующих детей − 28 тысяч 562 рубля 18 копеек.

- Кроме того, ежемесячная денежная выплата на каждого рожденного (усыновленного, удочеренного) после 31 декабря 2012 года третьего или последующего ребенка с 1 января 2020 года составит 10 тысяч 411 рубль, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Подробнее с размером полагающихся выплат можно познакомиться на сайте регионального Департамента социальной защиты или по телефону: 76-16-50.

ИСТОЧНИК KP.RU