2019-12-16T17:36:56+03:00
Происшествия

В Мценске работник предприятия получил серьезные ожоги расплавленным шлаком

СК возбудил уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области сотрудник предприятия получил серьезные ожоги во время работы. Следком возбудил уголовное дело по по факту получения тяжкого вреда здоровью.

- По данным следствия, 18 октября 2019 года подсобный рабочий, находясь в помещении цеха АО «Металлургическая компания «Сталькрон», в результате выброса продуктов плавки шлака получил значительные термические ожоги тела, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мценске работник предприятия получил серьезные ожоги расплавленным шлаком
Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
В Орле сотрудника УФСИН поймали на взятке
Двое орловцев украли гараж и две машины и сдали их на металл
Новогодняя ярмарка в Орле откроется 20 декабря
При пожаре в Советском районе Орла погиб мужчина
Огни на главной елке Орла зажгутся в грядущую субботу
Орловские студенты приняли участие в акции «Закрась рекламу смерти»
На двух улицах Орла сегодня будет отключено отопление и холодная вода
Орловец из-за плохой видимости на дороге врезался в «Камаз»
Все открытия еще впереди!: в Орле подвели итоги Года театра
В Орле прошел русско-турецкий культурный форум
Орловец украл у соседки дорогую циркулярную пилу и продал за 300 рублей
Новая рабочая неделя встретит орловцев дождем
Орловцев приглашают на выставку инсталляций «Венецианский карнавал»
Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом
В столице оценили идею Орла о проведении конкурса на лучшую концепцию Дворянки
Правнучка Николая Лескова из Бразилии подарила орловскому музею подарки
Росгвардейцы задержали орловца, устроившего дебош в ночном баре
Ансамбль из Орловской области получил Гран-при фестиваля «Невские куранты»
В Орловской области ищут пенсионера, пропавшего год назад
В Орле суд оправдал главврача поликлиники, обвиненную в нецелевом использовании средств
Изменится ли сквер Ермолова? Жителей Орла приглашают к обсуждению
Орловцам предлагают помочь больному двухлетнему малышу, сдав макулатуру
В Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности
В Орле строящийся храм воинской части обрел крест
В Орле у недобросовестных владельцев изъяли 273 единицы оружия
В Ливнах на дороге загорелась "ГАЗель" с грузом