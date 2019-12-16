В Мценске работник предприятия получил серьезные ожоги расплавленным шлаком

16 Дек. 17:34 2019-12-16T17:36:56+03:00

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В Орловской области сотрудник предприятия получил серьезные ожоги во время работы. Следком возбудил уголовное дело по по факту получения тяжкого вреда здоровью.

- По данным следствия, 18 октября 2019 года подсобный рабочий, находясь в помещении цеха АО «Металлургическая компания «Сталькрон», в результате выброса продуктов плавки шлака получил значительные термические ожоги тела, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU