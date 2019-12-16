2019-12-16T16:35:27+03:00
Общество

В Орле сотрудника УФСИН поймали на взятке

За 20 тысяч рублей он обещал освободить осужденного от исправительных работ
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки"Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки"Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орле на взятке поймали сотрудника УФСИН. За 20 тысяч рублей он обещал освободить осужденного от исправительных работ.

Нечистого на руку инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции задержали с поличным, при получении взятки на прошлой неделе. Указанную выше сумму инспектор собирался принять от осужденного. За эти деньги тот избежал бы исправительных работ, назначенных ему судом. Однако в отделе собственной безопасности Управления об этом знали, сове противозаконное дело до конца довести инспектору не удалось.

- Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала Железнодорожного района г. Орла УИ УФСИН России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщила корреспонденту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
В Орле сотрудника УФСИН поймали на взятке
Двое орловцев украли гараж и две машины и сдали их на металл
Новогодняя ярмарка в Орле откроется 20 декабря
При пожаре в Советском районе Орла погиб мужчина
Огни на главной елке Орла зажгутся в грядущую субботу
Орловские студенты приняли участие в акции «Закрась рекламу смерти»
На двух улицах Орла сегодня будет отключено отопление и холодная вода
Орловец из-за плохой видимости на дороге врезался в «Камаз»
Все открытия еще впереди!: в Орле подвели итоги Года театра
В Орле прошел русско-турецкий культурный форум
Орловец украл у соседки дорогую циркулярную пилу и продал за 300 рублей
Новая рабочая неделя встретит орловцев дождем
Орловцев приглашают на выставку инсталляций «Венецианский карнавал»
Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом
В столице оценили идею Орла о проведении конкурса на лучшую концепцию Дворянки
Правнучка Николая Лескова из Бразилии подарила орловскому музею подарки
Росгвардейцы задержали орловца, устроившего дебош в ночном баре
Ансамбль из Орловской области получил Гран-при фестиваля «Невские куранты»
В Орловской области ищут пенсионера, пропавшего год назад
В Орле суд оправдал главврача поликлиники, обвиненную в нецелевом использовании средств
Изменится ли сквер Ермолова? Жителей Орла приглашают к обсуждению
Орловцам предлагают помочь больному двухлетнему малышу, сдав макулатуру
В Орле прошел молодежный форум по развитию медиаграмотности
В Орле строящийся храм воинской части обрел крест
В Орле у недобросовестных владельцев изъяли 273 единицы оружия
В Ливнах на дороге загорелась "ГАЗель" с грузом