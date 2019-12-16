В Орле сотрудника УФСИН поймали на взятке

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-16T16:35:27+03:00

За 20 тысяч рублей он обещал освободить осужденного от исправительных работ

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В Орле на взятке поймали сотрудника УФСИН. За 20 тысяч рублей он обещал освободить осужденного от исправительных работ.

Нечистого на руку инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции задержали с поличным, при получении взятки на прошлой неделе. Указанную выше сумму инспектор собирался принять от осужденного. За эти деньги тот избежал бы исправительных работ, назначенных ему судом. Однако в отделе собственной безопасности Управления об этом знали, сове противозаконное дело до конца довести инспектору не удалось.

- Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала Железнодорожного района г. Орла УИ УФСИН России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщила корреспонденту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU