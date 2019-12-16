2019-12-16T15:18:42+03:00
Общество

Новогодняя ярмарка в Орле откроется 20 декабря

Горожане и гости города смогут попробовать дубинбургеры и дубовуху
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Новогодняя ярмарка "Сказки на Девяти Дубах" в Орле начнет свою работу на этой неделе. С 20 числа торговля развернется в центре города.

Товар будет представлен в 27 домиках-павильонах. 19 из них расположены на площади Ленина, продавать здесь будут разные угощения. А в 8 павильонах, которые установлены близ гостиницы "Салют", можно будет приобрести сувениры. Время работы ярмарка - с 15.00 и до 22.00 в будние дни, и с 11.00 до 22.00 в выходные и праздники. Ярмарка продолжит свою работу до 12 января.

- 3 января на площади Ленина состоится презентация дубинбургера и дубовухи — любимых блюд символа нынешнего Нового года Соловья Разбойника, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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