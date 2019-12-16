При пожаре в Советском районе Орла погиб мужчина
В Орле мужчина погиб при пожаре в квартире. ЧП с трагическими последствиями случилось в многоэтажке на улице Приборостроительной в прошедшую субботу, 14 декабря.
О происшествии спасателям сообщили глубокой ночью: было около половины третьего. Пожарные прибыли на место, как оказалось, полыхала квартира в пятиэтажном доме, на четвертом этаже. Жильцов пришлось эвакуировать: из-за сильного задымления из дома вывели 18 человек, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
В горевшей квартире было обнаружено тело 44-летнего мужчины.
- В результате пожара в трехкомнатной квартире в спальне сгорели кровать и постельные принадлежности. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили в пресс-службе "чрезвычайного" ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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