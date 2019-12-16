Орловские студенты приняли участие в акции «Закрась рекламу смерти»
Орловские студенты приняли участие в акции «Закрась рекламу смерти». Вместе с сотрудниками полиции ребята отправились в рейд по Железнодорожному району областного центра в поисках незаконной рекламы наркотиков.
На жилых домах и зданиях таких надписей активисты обнаружили около 40. Вооружившись краской, студенты и полицейские уничтожили «творчество» распространителей запрещенных веществ.
- Подобные мероприятия сотрудники полиции и общественники продолжат проводить во всех районах города, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU