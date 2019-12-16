СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-16T11:29:54+03:00

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На двух улицах Орла сегодня будет отключено отопление и холодная вода. Публикуем список домов, попавших в зону отключения.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, со ссылкой на диспетчера газовой службы, 16 декабря с 10.00 и до 16.00 без отопления останется дом №4 по улице Достоевского.

А без холодной воды придется пересидеть жителям улицы Грузовой. Водоснабжение приостановлено в домах 119, 119а, 121, 123. По планам, вернется вода в 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU