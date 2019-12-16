СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-16T11:15:33+03:00

Орловец из-за плохой видимости на дороге врезался в «Камаз». Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В субботу, 14 декабря, на автодороге «Долгое -Вышнее Ольшанное-Кривая Плота» произошло ДТП с участием большегруза и «пятерки».

56-летний водитель отечественной легковушки, в 17:30 выезжавший из поселка Шлях в сторону Долгого, не учел плохой видимость, состояние проезжей части и погодные условия и в результате врезался в стоящий на дороге «КАМАЗ» с прицепом.

- Из-за столкновения водитель автомобиля «Ваз» и его 27-летний пассажир получили травмы и доставлены в больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU