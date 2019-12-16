Орловец из-за плохой видимости на дороге врезался в «Камаз»
В субботу, 14 декабря, на автодороге «Долгое -Вышнее Ольшанное-Кривая Плота» произошло ДТП с участием большегруза и «пятерки».
56-летний водитель отечественной легковушки, в 17:30 выезжавший из поселка Шлях в сторону Долгого, не учел плохой видимость, состояние проезжей части и погодные условия и в результате врезался в стоящий на дороге «КАМАЗ» с прицепом.
- Из-за столкновения водитель автомобиля «Ваз» и его 27-летний пассажир получили травмы и доставлены в больницу, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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