В Орле прошел русско-турецкий культурный форум

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-16T09:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

11 декабря в «Гринне» прошел Русско-турецкий форум «Культурный мост и диалог культур». Участников встречи ждала большая образовательная программа и концерт «Звездная гармония» (Star Harmony).

Старт форуму дало открытие выставки профессиональных турецких фотографов «Достопримечательности Турции», погрузившей гостей в атмосферу национального колорита восточной страны.

Старт форуму дало открытие фотовыставки с национальным турецким колоритомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем участников культурного события ждало обсуждение вопросов сотрудничества в сфере образования Орла и турецкого института им. Юнуса Эмре. Кроме того, большое внимание уделили литературе. Каждый желающий мог поделиться своими познаниями и впечатлениями от знакомства с современными русскими и турецкими авторами.

В рамках форума прошла культурно-просветительская конференцияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- 2019 год – это перекрестный год культур Турции и России в наших странах. Поэтому подобные мероприятия мы провели уже в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ульяновске и Екатеринбурге. Сегодня к этому списку добавился и Орел, - пояснил Омер Озкан, директор турецкого культурного Центра имени Юнуса Эмре.

Завершился форум праздничным концертом от культурного центра «Рью-мьюзик».

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU