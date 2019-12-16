2019-12-16T09:21:03+03:00
Звезды

В Орле прошел русско-турецкий культурный форум

Участники поговорили об образовании, современной национальной литературе и восточном колорите
Наталья Меркулова
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В Орле прошел русско-турецкий культурный форумВ Орле прошел русско-турецкий культурный форумФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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11 декабря в «Гринне» прошел Русско-турецкий форум «Культурный мост и диалог культур». Участников встречи ждала большая образовательная программа и концерт «Звездная гармония» (Star Harmony).

Старт форуму дало открытие выставки профессиональных турецких фотографов «Достопримечательности Турции», погрузившей гостей в атмосферу национального колорита восточной страны.

Старт форуму дало открытие фотовыставки с национальным турецким колоритом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Старт форуму дало открытие фотовыставки с национальным турецким колоритомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем участников культурного события ждало обсуждение вопросов сотрудничества в сфере образования Орла и турецкого института им. Юнуса Эмре. Кроме того, большое внимание уделили литературе. Каждый желающий мог поделиться своими познаниями и впечатлениями от знакомства с современными русскими и турецкими авторами.

В рамках форума прошла культурно-просветительская конференция Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В рамках форума прошла культурно-просветительская конференцияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- 2019 год – это перекрестный год культур Турции и России в наших странах. Поэтому подобные мероприятия мы провели уже в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ульяновске и Екатеринбурге. Сегодня к этому списку добавился и Орел, - пояснил Омер Озкан, директор турецкого культурного Центра имени Юнуса Эмре.

Завершился форум праздничным концертом от культурного центра «Рью-мьюзик».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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