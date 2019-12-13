2019-12-13T10:32:50+03:00
Общество

Две сотни орловцев отказались от своих земельных участков

Владельцы "сдают" права на землю, которую не используют
Ольга СУПОНЕВА
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За 2019 год 224 собственника в Орловской области отказались от права на земельные участкиЗа 2019 год 224 собственника в Орловской области отказались от права на земельные участкиФото: Ольга СУПОНЕВА
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За 2019 год 224 собственника в Орловской области отказались от права на земельные участки. Чаще всего жители региона прощаются с принадлежащим им землей потому, что попросту не пользуются ей, а вот платить налоги и содержать в порядке участки приходится.

Цифры озвучили в пресс-службе регионального управления Росреестра. Число "отказников" возросло - в прошлом году только 63 человека распрощались со своей землей. Всего же в регионе зарегистрировано подобных случаев зарегистрировано больше 750.

В ведомстве орловцам напоминают, что если у кого-то есть неиспользуемый, ненужный участок и желание отказаться от права собственности, то нужно подать заявление в Росреестр. Земля станет собственностью государства или муниципалитета, а экс-владельцу придет уведомление о прекращении прав на нее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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