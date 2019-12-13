2019-12-13T09:46:01+03:00
Общество

Орловчанку покажут в выпуске "Рогов в городе" 15 декабря

44-летняя жительница нашего облцентра стала героиней модного бьюти-шоу на телеканале СТС
Наталья Меркулова
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15 декабря Орел покажут в эфире модного телевизионного шоу на СТС15 декабря Орел покажут в эфире модного телевизионного шоу на СТСФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С 12 по 13 ноября в Орле проходили съемки модного бьюти-шоу «Рогов в городе». Главный стилист телеканала СТС, известный многим представительницам прекрасного пола по шоу «Рогов. Студия 24» и «Успеть за 24 часа», приехал в наш город, что преобразить одну из орловчанок.

Участницей проекта стала не молоденькая студентка или эпатажная пенсионерка, а женщина в самом расцвете 40+.

- Она прикольная и нестандартная! Очень хотелось показать ей, что быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете, - рассказал «Комсомолке» Александр Рогов.

За два дня съемочная группа телешоу успела пообщаться с жителями города, объехать практически все орловские достопримечательности и даже заглянуть на местный рынок. Вот только там стилиста не все встретили дружелюбно. В одном из магазинов продавцы повели себя агрессивно и выгнали съемочную группу.

Основной базовый гардероб для участницы проекта ведущий подобрал в магазинах самого крупного из городских торговых комплексов – в «Гринне», а над образом героини трудились орловские бьюти-специалисты. Их Александр Рогов выбрал по отзывам в соцсетях.

В последний съемочный день стилист и его команда гуляли по городу. По словам ведущего, после этого он поменял свое первоначальное впечатление от Орла.

Увидеть результаты преображения главной героини и каким предстанет Орел в эфире столичного телевизионного проекта можно будет уже 15 декабря в 9:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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