СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-13T08:47:28+03:00

Зимняя погода не спешит заглянуть в наш регион

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По данным Росгидрометцентра, предстоящие выходные в Орле будут дождливыми и пасмурными. Зимняя погода не спешит заглянуть в наш регион.

В субботу, 14 декабря, днем столбик термометра покажет +1 градус тепла, ночью около нуля. Вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега 66%. Юго-восточный ветер в этот день достигнет 6 м/с. Атмосферное давление - 743 мм рт.ст.

В воскресенье воздух прогреется уже до +4°С и вероятность того, что пойдет дождь возрастает до 87 %. Ветер будет дуть с силой 5 м/с, атмосферное давление составит 741 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, предстоящая неделя также не порадует морозом и снегом. Не забывайте дома зонтики!

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ИСТОЧНИК KP.RU