2019-12-10T11:57:37+03:00
Общество

В Орле для погашения долгов детских садов выделят 106 миллионов 300 тысяч рублей

Сейчас счета ряда учреждений для дошколят все еще заблокированы
Наталья Меркулова
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В Орле для погашения долгов детских садов выделят 106 миллионов 300 тысяч рублейВ Орле для погашения долгов детских садов выделят 106 миллионов 300 тысяч рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 10 декабря, в Орле состоялось внеочередное заседание горсовета по пересмотру бюджета. Изменить его расходную часть депутатам пришлось из-за многомиллионных долгов детских садов.

Сейчас счета ряда учреждений для дошколят все еще заблокированы. Чтобы расплатиться за коммунальные услуги и питание, из областной казны пришлось выделить 106 миллионов 300 тысяч рублей.

Напомним, в этом году тяжелая ситуация сложилась и в орловских школах. В сентябре были заморожены счета 122 образовательных учреждений. Кроме того, муниципалитет не сможет полностью оплатить долг перед поставщиками за питание школьников льготной категории. Значительная его часть перейдет на следующий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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