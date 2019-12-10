СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-10T11:09:48+03:00

В Орле мать и сын отправятся за решетку из-за героина Фото: Архив "КП"

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В Орле под суд пошли мать и сын, торговавшие героином. Семья сбывала наркотики, делая закладки по всему городу.

В январе прошлого года оперативникам УКОН и Госавтоинспекции удалось задержать злоумышленников с очередной партией товара. Мать и сын развозили героин на личном автомобиле, когда их и задержали с поличным.

Экспертиза подтвердила, что в обнаруженном свертке находится наркотик весом свыше 175 граммов. Кроме того, полицейские установили еще два факта закладки «запрещенки» для покупателей.

- В настоящее время в отношение матери и сына вынес обвинительный приговор за незаконное распространение наркотиков. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его мать – к 12, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU