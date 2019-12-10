2019-12-10T09:59:54+03:00
Происшествия

Два десятка боеприпасов уничтожили в Орловской области

Опасные находки обезвредили в двух районах региона
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области спасатели-взрывники уничтожили почти два десятка боеприпасов. Опасные находки были обнаружены в Свердловском и Глазуновском районах.

Снаряды времен Великой Отечественной войны время от времени обнаруживаются "спящими" в орловской земле.

- Были изъяты и уничтожены в специально определенном месте восемь снарядов калибра 75 мм, шесть снарядов калибра 105 мм, три 76-мм снаряда, одну гаранту Ф-1, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Так как на Орловщине шли жестокие бои в годы войны, боеприпасов в земле осталось много. Спасатели напоминают жителям региона о том, что они все еще очень опасны, даже если с виду не таят угрозы. Если вы обнаружили снаряд - звоните 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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