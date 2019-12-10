СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-10T09:33:41+03:00

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Группа "ЧИж & Со" выступит в Орле. Юбилейный концерт состоится уже в грядущую субботу, 14 декабря.

Концертная программа посвящена 25-летию со дня основания культовой команды. "Чиж" - одна из лучших российских рок-групп с начала девяностых. Получив в наследство от старшего брата свое прозвище, Чиж начал играть в различных командах уже с 14-ти лет. Практически «В каморках, что за актовым залом…». Можно вспомнить и «Группу продленного дня», и «Разных людей» с альбомом «Буги — Харьков», который полностью состоял из его песен, но большая дорога, в хорошем смысле этого слова, началась с переезда в Питер. Именно там, в 93-ем, была записана первая пластинка, вышедшая на виниле. И понеслось.

Сегодня его гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Причем площадки варьируются от небольших, практически семейных, до необъятных.

Билеты на концерт группы в Орле можно приобрести в кассах "ОрелКонцерта" или онлайн здесь. Телефон для справок: +7(4862) 78-00-78.г

КОГДА? ГДЕ?

14 декабря, 19.00

Кромское ш-се, 4 (ГриннЦентр)

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU