Группа "Чиж & Со" выступит в Орле
Группа "ЧИж & Со" выступит в Орле. Юбилейный концерт состоится уже в грядущую субботу, 14 декабря.
Концертная программа посвящена 25-летию со дня основания культовой команды. "Чиж" - одна из лучших российских рок-групп с начала девяностых. Получив в наследство от старшего брата свое прозвище, Чиж начал играть в различных командах уже с 14-ти лет. Практически «В каморках, что за актовым залом…». Можно вспомнить и «Группу продленного дня», и «Разных людей» с альбомом «Буги — Харьков», который полностью состоял из его песен, но большая дорога, в хорошем смысле этого слова, началась с переезда в Питер. Именно там, в 93-ем, была записана первая пластинка, вышедшая на виниле. И понеслось.
Сегодня его гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Причем площадки варьируются от небольших, практически семейных, до необъятных.
Билеты на концерт группы в Орле можно приобрести в кассах "ОрелКонцерта" или онлайн здесь. Телефон для справок: +7(4862) 78-00-78.г
КОГДА? ГДЕ?
14 декабря, 19.00
Кромское ш-се, 4 (ГриннЦентр)
(12+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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