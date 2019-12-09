СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-09T09:22:56+03:00

Попасть в дружную творческую команду может каждый

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Орловцев приглашают стать «Волонтерами культуры». Попасть в дружную команду может каждый желающий в возрасте старше 14 лет.

К участию в своих творческих и образовательных проектах призывает жителей города областной Центр народного творчества.

- В команде единомышленников ты сможешь участвовать в жизни учреждений культуры, в акциях, праздниках, фестивалях, театрализованных программах, в поисковых работах и в сохранении объектов культурного наследия, - говорят сотрудники Центра.

Узнать подробную информацию можно по телефону 54-26-66 или в официальной группе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU