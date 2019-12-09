Орловцев приглашают стать «Волонтерами культуры»
Орловцев приглашают стать «Волонтерами культуры». Попасть в дружную команду может каждый желающий в возрасте старше 14 лет.
К участию в своих творческих и образовательных проектах призывает жителей города областной Центр народного творчества.
- В команде единомышленников ты сможешь участвовать в жизни учреждений культуры, в акциях, праздниках, фестивалях, театрализованных программах, в поисковых работах и в сохранении объектов культурного наследия, - говорят сотрудники Центра.
Узнать подробную информацию можно по телефону 54-26-66 или в официальной группе организации.
ИСТОЧНИК KP.RU