СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-09T08:56:16+03:00

Проявить свои творческие способности может любой желающий

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1 декабря в Орле стартовал конкурс «Новогодняя Елочка-2020». Проявить творческие способности может любой желающий, главное условие – сделать свое произведение оригинальным и праздничным.

Организатором конкурса стал Музей писателей-орловцев. Именно в нем откроется выставка самых лучших работ.

- Начинайте уже фантазировать! Давайте мечтать и творить! Можно использовать любые материалы и технику в работе, приветствуется эстетичность и оригинальность, юмор. Эко-фантазеры, ждем вас! – приглашают орловцев сотрудники музея.

Конкурс пройдет с 1 декабря по 14 января в трех номинациях: «Самая необычная и оригинальная», «Самая волшебная и прекрасная» и «Самая забавная и добрая».

Представить свою работу можно с помощью видео-послания, селфи или просто принести ее в музей по адресу: ул. Тургенева, 13. Главное, указать свои контактные данные: ФИО, возраст, номер телефона.

Победителей ждут памятные призы. Подробную информацию можно узнать по телефону 76-15-74.

Кроме того, в этом году орловцам предлагают создать еще несколько символов наступающего праздника - Соловья-разбойника и карнавальную маску.

ИСТОЧНИК KP.RU