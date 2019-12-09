2019-12-09T08:56:16+03:00
Звезды

В Орле стартовал конкурс «Новогодняя Елочка-2020»

Проявить свои творческие способности может любой желающий
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле стартовал конкурс «Новогодняя Елочка-2020»В Орле стартовал конкурс «Новогодняя Елочка-2020»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

1 декабря в Орле стартовал конкурс «Новогодняя Елочка-2020». Проявить творческие способности может любой желающий, главное условие – сделать свое произведение оригинальным и праздничным.

Организатором конкурса стал Музей писателей-орловцев. Именно в нем откроется выставка самых лучших работ.

- Начинайте уже фантазировать! Давайте мечтать и творить! Можно использовать любые материалы и технику в работе, приветствуется эстетичность и оригинальность, юмор. Эко-фантазеры, ждем вас! – приглашают орловцев сотрудники музея.

Конкурс пройдет с 1 декабря по 14 января в трех номинациях: «Самая необычная и оригинальная», «Самая волшебная и прекрасная» и «Самая забавная и добрая».

Представить свою работу можно с помощью видео-послания, селфи или просто принести ее в музей по адресу: ул. Тургенева, 13. Главное, указать свои контактные данные: ФИО, возраст, номер телефона.

Победителей ждут памятные призы. Подробную информацию можно узнать по телефону 76-15-74.

Кроме того, в этом году орловцам предлагают создать еще несколько символов наступающего праздника - Соловья-разбойника и карнавальную маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год-2020 в Орловской области»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле водитель «Лифана» сбил подростка-велосипедиста
Под Орлом из-за неправильного использования обогревателя сгорел дом
Сегодня в Орле ряд домов в Железнодорожном районе останется без света
В Орловской области выезд на «встречку» обернулся трагедией
Орловцев приглашают стать «Волонтерами культуры»
Морозы вернутся в Орел к будущим выходным
Житель Орла попался на грабежах в ювелирных магазинах
Двое детей пострадало в ДТП на трассе "Орел-Тамбов"
В Орловской области может появиться завод по производству автобусов
Лучших исполнителей среди людей с особенностями здоровья выбрали в Орле
В Орле обсудили борьбу с африканской чумой свиней
В Орле переход, упирающийся в столб, начали переносить
Жителей Орла приглашают посмотреть на огромных пауков
В Орле на экс-полицейского завели дело за кражу и злоупотребление полномочиями
В субботу 7 декабря в центре Орла вновь запретят парковку
Орловчанка подделала расписку, чтобы не возвращать 250 тысяч рублей
Жителей молодых районов Орла ждет череда новогодних событий
Орловский проект «Визуальная среда» стал финалистом конкурса «Доброволец России»
В Орле девушка украла у своей знакомой стипендию
В Орле идет голосование по благоустройству общественных территорий
В Орле отметят День Героев Отечества
Врачи, военные, уборщики: какие вакансии востребованы в Орловской области
В Орле пройдет Русско-турецкий культурный форум