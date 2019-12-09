В Орле стартовал конкурс «Новогодняя Елочка-2020»
1 декабря в Орле стартовал конкурс «Новогодняя Елочка-2020». Проявить творческие способности может любой желающий, главное условие – сделать свое произведение оригинальным и праздничным.
Организатором конкурса стал Музей писателей-орловцев. Именно в нем откроется выставка самых лучших работ.
- Начинайте уже фантазировать! Давайте мечтать и творить! Можно использовать любые материалы и технику в работе, приветствуется эстетичность и оригинальность, юмор. Эко-фантазеры, ждем вас! – приглашают орловцев сотрудники музея.
Конкурс пройдет с 1 декабря по 14 января в трех номинациях: «Самая необычная и оригинальная», «Самая волшебная и прекрасная» и «Самая забавная и добрая».
Представить свою работу можно с помощью видео-послания, селфи или просто принести ее в музей по адресу: ул. Тургенева, 13. Главное, указать свои контактные данные: ФИО, возраст, номер телефона.
Победителей ждут памятные призы. Подробную информацию можно узнать по телефону 76-15-74.
Кроме того, в этом году орловцам предлагают создать еще несколько символов наступающего праздника - Соловья-разбойника и карнавальную маску.
ИСТОЧНИК KP.RU
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