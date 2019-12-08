Двое детей пострадало в ДТП на трассе "Орел-Тамбов"

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-08T12:23:28+03:00

На месте работали спасатели и полицейские Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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На трассе в Орловской области накануне вечером, 7 декабря, произошло ДТП в котором пострадало двое детей. Авария случилась в Ливенском районе.

32-летний водитель ехал за рулем иномарки "Фольксваген" по трассе "Орел-Тамбов", на часах было около шести. В какой-то момент он не справился с управлением и потерял контроль над своим автомобилем. Машина улетела с дороги и опрокинулась.

-В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры транспортно средства мальчики 2014 и 2012 года рождения, им назначено амбулаторное лечение. На месте аварии работали сотрудники МО МВД России "Ливский". Проводится проверка, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU