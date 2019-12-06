В Госавтоинспекции раскрыли подробности массовой аварии под Орлом

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-06T11:32:15+03:00

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В Госавтоинспекции региона раскрыли подробности массовой аварии под Орлом. ДТП случилось накануне, 5 декабря, в Мценском районе: столкнулись два грузовика и четыре легковушки.

Как уже рассказывала своим читателям "Комсомолка", все произошло около на 316 километре дороги М-2 "Крым". Грузовик "МАЗ" под управлением 37-летнего водителя ехал со стороны Орла в сторону Москвы. Шофер не выбрал безопасной скорости автомобиля, не посчитался с погодными условиями и не смог соблюсти безопасную дистанцию. Груженый автомобиль протаранил стоящие впереди него, на светофоре, машины.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Он допустил наезд на стоящий автомобиль "Инфинити", с последующим наездом автомобиля на стоящее транспортное средство "Бид", автомобили "ДЭУ Нексия", "Форд Мондео", с последующим наездом автомобиля "Форд Мондео" на стоящий полуприцеп, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

После чего "МАЗ" опрокинулся.

В итоге травмы получил 43-летний водитель "Дэу" - его госпитализировали в отделение травматологии Мценской районной больницы. Пострадали и водители автомобилей "Форд" и "Бид" - первому оказали помощь на месте, второй позже сам обратился в больницу, где ему также была оказана необходимая медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU