В Орле сгорел грузовик «Фрейтлайнер»
Ночью 6 декабря в Орле сгорел грузовик «Фрейтлайнер». Огонь полностью уничтожил кабину автомобиля.
Происшествие случилось в переулке Пищевом. Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области рассказала «Комсомолке», что сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 00:15.
- Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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