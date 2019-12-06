СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-06T11:33:01+03:00

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Ночью 6 декабря в Орле сгорел грузовик «Фрейтлайнер». Огонь полностью уничтожил кабину автомобиля.

Происшествие случилось в переулке Пищевом. Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области рассказала «Комсомолке», что сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 00:15.

- Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU