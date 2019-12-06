Орловец, чистивший снег во дворе, попал под машину
В четверг, 5 декабря, орловец, чистивший снег во дворе, попал под машину. Водитель легковушки ехал задним ходом и не заметил мужчину с лопатой.
Происшествие случилось в 8:45 в деревне Отрада (Глазуновский район). «Рено Логан», за рулем которого был 77-летний пенсионер, выезжал со двора дома №2 и сбил находившегося там мужчину.
- 71 летний мужчина, чистивший снег, получил телесные повреждения, однако не госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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