СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-06T09:54:42+03:00

Орловец, чистивший снег во дворе, попал под машину. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водитель легковушки ехал задним ходом и не заметил мужчину с лопатой

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В четверг, 5 декабря, орловец, чистивший снег во дворе, попал под машину. Водитель легковушки ехал задним ходом и не заметил мужчину с лопатой.

Происшествие случилось в 8:45 в деревне Отрада (Глазуновский район). «Рено Логан», за рулем которого был 77-летний пенсионер, выезжал со двора дома №2 и сбил находившегося там мужчину.

- 71 летний мужчина, чистивший снег, получил телесные повреждения, однако не госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU