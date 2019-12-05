2019-12-05T08:31:52+03:00
Происшествия

Старая знакомая оставила орловчанку без дорогого гаджета

Девушка прихватила смартфон с собой после домашних посиделок
Наталья Меркулова
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Старая знакомая оставила орловчанку без дорогого гаджетаСтарая знакомая оставила орловчанку без дорогого гаджетаФото: Архив "КП"
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Орловчанка осталась без дорогого гаджета после встречи со знакомой, которую давно не видела. Девушки случайно столкнулись на улице, разговорились и решили продолжить общение дома у одной из них.

Однако владелица смартфона не подозревала, что ее приятельница «не чиста на руку» и уже привлекалась к ответственности за хищение. Старые знакомые отметили неожиданную встречу, а затем гостья ушла, как выяснилось вместе с чужим телефоном за 15 тысяч рублей.

- Наутро девушка обнаружила пропажу своего гаджета. Потерпевшая знала имя и фамилию гостьи, но не знала, где та может проживать, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Владелица пропавшего телефона обратилась в полицию только через несколько дней. За это время ее знакомая успела отдать смартфон своему приятелю, который сдал его в ломбард. Молодому человеку она сказала, что это ее телефон.

Сотрудникам полиции удалось установить адрес проживания злоумышленницы. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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