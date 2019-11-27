СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-27T11:11:15+03:00

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В Мценском районе мужчина пострадал при пожаре в жилом доме. ЧП случилось вечером вторника, 26 ноября, в деревне Чахино.

Спасателям о пожаре сообщили в восьмом часу вечера, они прибыли на место. Жилой дом полыхал. Пришлось отбивать от огня не только его, но и стоящее рядом дом, а также хозпостройку.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 45 квадратных метров, кровля обрушилась на такой же площади, потолочные перекрытия сгорели и обрушились на площади одиннадцать квадратных метров. При пожаре пострадал 52-летний мужчина. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU