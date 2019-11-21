2019-11-21T09:23:21+03:00
Происшествия

На орловской дороге в ДТП с трактором погиб пассажир иномарки

Сельхозмашина с телегами шла без габаритных огней, автомобиль протаранил ее
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орловской области в среду, 20 ноября, случилось ДТП с трагическим исходом. В трактор с телегами, который шел без габаритных огней и опознавательных знаков, влетела иномарка.

Авария случилась около шести часов вечера на дороге "Дросково-Колпны". 38-летний водитель ехал за рулем кроссовера "Киа", в салоне было несколько человек. Впереди по дороге двигался трактор. Как сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель кроссовера не выдержал безопасной дистанции до сельскохозяйственной машины, произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель и один из пассажиров заднего сиденья автомобиля "Киа" получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую центральную районную больницу. Еще один пассажир заднего сиденья автомобиля "Киа" (30-летний мужчина) от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения, 1 погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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