На орловской дороге в ДТП с трактором погиб пассажир иномарки
В Орловской области в среду, 20 ноября, случилось ДТП с трагическим исходом. В трактор с телегами, который шел без габаритных огней и опознавательных знаков, влетела иномарка.
Авария случилась около шести часов вечера на дороге "Дросково-Колпны". 38-летний водитель ехал за рулем кроссовера "Киа", в салоне было несколько человек. Впереди по дороге двигался трактор. Как сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель кроссовера не выдержал безопасной дистанции до сельскохозяйственной машины, произошло столкновение.
- В результате ДТП водитель и один из пассажиров заднего сиденья автомобиля "Киа" получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую центральную районную больницу. Еще один пассажир заднего сиденья автомобиля "Киа" (30-летний мужчина) от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.
Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения, 1 погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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