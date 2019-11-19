В орловском поселке Шаблыкино сгорел жилой дом
В орловском поселке Шаблыкино сгорел жилой дом. ЧП случилось накануне вечером, 18 ноября.
С пламенем боролись спасатели, сигнал о возгорании поступил им в начале шестого часа вечера. Пожарные прибыли на место происшествия, на улицу Красноармейскую районного центра.
- В результате пожара в доме выгорели кладовая и коридор на площади 18 квадратных метров, кровля над ними обрушилась на площади два квадратных метра, - рассказали о последствиях возгорания "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, жертв удалось избежать. Причина пожара устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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