2019-11-18T17:50:05+03:00
Происшествия

Орловчанка попала в тюрьму, едва не зарезав мужа из-за ревности

Мужчине удалось отделаться легкими ранами и пересилить разъяренную женщину
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловчанка попала в тюрьму, едва не зарезав мужа из-за ревностиОрловчанка попала в тюрьму, едва не зарезав мужа из-за ревностиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кромском районе из-за ревности орловчанка едва не зарезала мужа. Мужчине удалось отделаться легкими ранами и пересилить разъяренную женщину.

Происшествие случилось глубокой ночью во время домашних посиделок и распития горячительных напитков. Между супругами на почве ревности вспыхнула ссора, после которой жена и решила покончить с мужчиной. Она схватила со стола нож и ударила мужа в грудь, а затем несколько раз попыталась ударить его в голову. Однако, несмотря на полученную рану, мужчина поборол супругу и не дал ей довести задуманное до конца.

- Суд признал женщину виновной в покушении на убийство и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП» в пресс-службе Кромского районного суда.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще на двух участках дорог в Орле могут появиться светофоры
Жилой дом сгорел в Урицком районе
В Орле мужчину поймали на краже забора
Орловец, укравший 20 рулонов обоев, отправится в тюрьму
В Орле общественники обратили внимание чиновников на транспорт на Новосильском шоссе
На орловской сцене споет Наргиз
В ближайшие два года в Орле появится еще четыре детских сада
Орловчанка созналась в том, что зарезала односельчанина
В Орловской области автоледи на кроссовере улетела в кювет и врезалась в столб
Жители нескольких улиц Орла останутся без тепла и горячей воды 18 ноября
В Орловской области изъяли почти 329 литров контрафактного алкоголя
На орловской трассе водитель скончался за рулем своего автомобиля
Почти полтысячи дворов отремонтируют в Орловской области до 2024 года
В Орле депутаты предложили увеличить стимулирующие выплаты молодым педагогам
66-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области
В Мценске нашли тело 53-летнего мужчины с перерезанным горлом
Работы орловских осужденных отправили на всероссийский православный конкурс «Канон»
25-летний орловец заглянул в гости и обокрал хозяйку
Под Орлом после столкновения с «Хондой» перевернулся фургон с алкоголем