Орловчанка попала в тюрьму, едва не зарезав мужа из-за ревности
В Кромском районе из-за ревности орловчанка едва не зарезала мужа. Мужчине удалось отделаться легкими ранами и пересилить разъяренную женщину.
Происшествие случилось глубокой ночью во время домашних посиделок и распития горячительных напитков. Между супругами на почве ревности вспыхнула ссора, после которой жена и решила покончить с мужчиной. Она схватила со стола нож и ударила мужа в грудь, а затем несколько раз попыталась ударить его в голову. Однако, несмотря на полученную рану, мужчина поборол супругу и не дал ей довести задуманное до конца.
- Суд признал женщину виновной в покушении на убийство и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП» в пресс-службе Кромского районного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU