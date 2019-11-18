Еще на двух участках дорог в Орле могут появиться светофоры
Еще на двух участках дорог в Орле могут появиться светофоры. Возможность и необходимость их установки обсуждалась в горадминистрации на личном приеме жителей у Александра Муромского.
Жители Орла попросили градоначальника оборудовать светофор на перекрестке улиц Поселковой и 6-й Орловской стрелковой дивизии.
- Соответствующее решение уже было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения (БДД), в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, - пояснил Александр Муромский.
Еще один светофор могут оборудовать на улице Зеленина (между домами №20 по ул. Емлютина и №8 по ул. Зеленина).
- Эта возможность будет рассмотрена на очередном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»