2019-11-18T17:50:29+03:00
Общество

Еще на двух участках дорог в Орле могут появиться светофоры

На перекрестке Поселковой и 6-й Орловской стрелковой дивизии, а также на Зеленина
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Еще на двух участках дорог в Орле могут появиться светофоры. Возможность и необходимость их установки обсуждалась в горадминистрации на личном приеме жителей у Александра Муромского.

Жители Орла попросили градоначальника оборудовать светофор на перекрестке улиц Поселковой и 6-й Орловской стрелковой дивизии.

- Соответствующее решение уже было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения (БДД), в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, - пояснил Александр Муромский.

Еще один светофор могут оборудовать на улице Зеленина (между домами №20 по ул. Емлютина и №8 по ул. Зеленина).

- Эта возможность будет рассмотрена на очередном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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