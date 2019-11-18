Жилой дом сгорел в Урицком районе
В Урицком районе Орловской области в минувшие выходные спасатели тушили жилой дом. Постройка сильно пострадала в огне, однако обошлось без жертв.
Случилось ЧП в субботу, 16 ноября. Вечером, в седьмом часу, на телефон службы спасения позвонили очевидцы с сигналом: "Пожар!". Как оказалось, горел дом в деревне Лебеденок.
- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 35 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля. Сгорела деревянная веранда на площади 50 квадратных метров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Почему произошло возгорание сейчас устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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