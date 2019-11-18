2019-11-18T17:38:27+03:00
Происшествия

Жилой дом сгорел в Урицком районе

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Урицком районе Орловской области в минувшие выходные спасатели тушили жилой дом. Постройка сильно пострадала в огне, однако обошлось без жертв.

Случилось ЧП в субботу, 16 ноября. Вечером, в седьмом часу, на телефон службы спасения позвонили очевидцы с сигналом: "Пожар!". Как оказалось, горел дом в деревне Лебеденок.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 35 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля. Сгорела деревянная веранда на площади 50 квадратных метров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему произошло возгорание сейчас устанавливается.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанка попала в тюрьму, едва не зарезав мужа из-за ревности
Еще на двух участках дорог в Орле могут появиться светофоры
В Орле мужчину поймали на краже забора
Орловец, укравший 20 рулонов обоев, отправится в тюрьму
В Орле общественники обратили внимание чиновников на транспорт на Новосильском шоссе
На орловской сцене споет Наргиз
В ближайшие два года в Орле появится еще четыре детских сада
Орловчанка созналась в том, что зарезала односельчанина
В Орловской области автоледи на кроссовере улетела в кювет и врезалась в столб
Жители нескольких улиц Орла останутся без тепла и горячей воды 18 ноября
В Орловской области изъяли почти 329 литров контрафактного алкоголя
На орловской трассе водитель скончался за рулем своего автомобиля
Почти полтысячи дворов отремонтируют в Орловской области до 2024 года
В Орле депутаты предложили увеличить стимулирующие выплаты молодым педагогам
66-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области
В Мценске нашли тело 53-летнего мужчины с перерезанным горлом
Работы орловских осужденных отправили на всероссийский православный конкурс «Канон»
25-летний орловец заглянул в гости и обокрал хозяйку
Под Орлом после столкновения с «Хондой» перевернулся фургон с алкоголем