Жилой дом сгорел в Урицком районе

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-18T17:38:27+03:00

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших

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В Урицком районе Орловской области в минувшие выходные спасатели тушили жилой дом. Постройка сильно пострадала в огне, однако обошлось без жертв.

Случилось ЧП в субботу, 16 ноября. Вечером, в седьмом часу, на телефон службы спасения позвонили очевидцы с сигналом: "Пожар!". Как оказалось, горел дом в деревне Лебеденок.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 35 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля. Сгорела деревянная веранда на площади 50 квадратных метров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему произошло возгорание сейчас устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU