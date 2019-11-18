2019-11-18T17:29:39+03:00
Происшествия

В Орле мужчину поймали на краже забора

Разжиться незаконным способом не удалось
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле местного жителя поймали на краже забора. Ночью горожанин пытался стащить металлическую конструкцию, однако бдительные хозяйка дома тут же вызвала правоохранителей.

Все произошло на улице Левый берег реки Оки. Ночью мужчина пришел к одному из частных домов и попытался выкопать железные столбы ограды. На помощь хозяйке дома подоспели росгвардейцы.

- Заметив приближающийся экипаж вневедомственной охраны злоумышленник попытался скрыться от силовиков. Вскоре он был задержан росвардейцами неподалеку от места происшествия, - рассказала "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Как оказалось, орловец раньше уже имел проблемы с законом: привлекался к административной и уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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