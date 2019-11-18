Орловец, укравший 20 рулонов обоев, отправится в тюрьму

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-18T17:21:43+03:00

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В Новосильском районе суд рассмотрел уголовное дело о краже 20 рулонов обоев, сломанного телевизора и стиральной машинки. Преступление совершили два приятеля, один из которых недееспособен и освобожден от уголовной ответственности.

Воришки проникли в несколько домов. В первом они разбили окно, во втором с помощью напильника сорвали замок. Поживились горе-домушники чем смогли. Один из них украл сломанный телевизор, а другой получил добычу покрупнее. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила 9 тысяч 912 рублей.

Во время суда инициатор кражи свою вину не признал и утверждал, что только помогал продать стиральную машину своему недееспособному другу.

- Однако с учетом собранных по делу доказательств его вина нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, -сообщает пресс-служба Новосильского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU