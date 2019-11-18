В Орле общественники обратили внимание чиновников на транспорт на Новосильском шоссе

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-18T16:52:05+03:00

Пассажиров здесь много, а вот мест в маршрутках хватает не всем

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Общественники обратили внимание чиновников на транспорт на Новосильском шоссе в Орле. Пассажиров здесь много, а вот мест в маршрутках хватает не всем.

Активисты пояснили, что на сосредоточенных на территории Новосильского шоссе предприятиях, работает несколько тысяч человек, и уехать в час-пик отсюда очень сложно.

- Транспорт постоянно перегружен. Буквально через две недели начнется календарная зима и людям, чтобы уехать, придется долго стоять на остановке. Поэтому мы просим администрацию Орла увеличить количество автобусов, – пояснил «КП» Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ.

Сейчас в сторону Новосильского шоссе ходят только маршрутки №11 и 15. В вечернее время орловцам приходится вызывать такси, чтобы добраться до дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU